وسائل إعلام عبرية: وصول مسؤول أردني كبير لإسرائيل للعلاج من كورونا
تل ابيب - (د ب ا)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عبرية، مساء يوم الأربعاء، أن مسؤولاً أردنيًا كبيرًا وصل بطائرة مروحية إلى مستشفى هداسا في القدس الأربعاء، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست " نقلاً عن قناة "إن 12"فإن المسؤول هو كبير الأطباء بالجيش الأردني.
وهذا هو ثان مسؤول عربي يتم علاجه من كوفيد -19 في إسرائيل.
ويتم علاج صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين، في إسرائيل من كورونا.
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