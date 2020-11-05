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وسائل إعلام عبرية: وصول مسؤول أردني كبير لإسرائيل للعلاج من كورونا

12:20 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
وسائل إعلام عبرية: وصول مسؤول أردني كبير لإسرائيل للعلاج من كورونا

مستشفى هداسا

تل ابيب - (د ب ا)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عبرية، مساء يوم الأربعاء، أن مسؤولاً أردنيًا كبيرًا وصل بطائرة مروحية إلى مستشفى هداسا في القدس الأربعاء، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست " نقلاً عن قناة "إن 12"فإن المسؤول هو كبير الأطباء بالجيش الأردني.

وهذا هو ثان مسؤول عربي يتم علاجه من كوفيد -19 في إسرائيل.

ويتم علاج صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين، في إسرائيل من كورونا.

مستشفى هداسا فيروس كورونا كوفيد-19 إسرائيل الأردن

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