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التشيك: سنعمل على تعزيز التعاون مع أمريكا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات

10:36 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
التشيك: سنعمل على تعزيز التعاون مع أمريكا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات

التصويت في الانتخابات الأمريكية

التشيك - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقل راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء، عن وزير الشئون الخارجية التشيكي توماس بيتشيك قوله إن العلاقات الجيدة بين جمهورية التشيك والولايات المتحدة يجب أن تستمر بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس قوة العلاقة بين الحليفين.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وجو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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