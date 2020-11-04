أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

البرازيل تسجل 11843 إصابة و243 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

06:55 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
البرازيل تسجل 11843 إصابة و243 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 11843 إصابة و243 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - في إحصائية يومية نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11843، ليصل العدد الإجمالي إلى 5566049 حالة.
واضافت الوزارة أنها رصدت 243 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 160496 حالة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

هذا المحتوى من

البرازيل فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحسم ولايتي "أوريجون" و"كاليفورنيا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا