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الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحسم ولايتي "أوريجون" و"كاليفورنيا"

06:57 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحسم ولايتي "أوريجون" و"كاليفورنيا"

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية حسم المرشح الديمقراطي جو بايدن لولايتي "أوريجون" و"كاليفورنيا"، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ولاية "أوريجون" لها 7 مقاعد في المجمع الانتخابي، فيما تحظى "كاليفورنيا بـ55 مقعدا في المجمع.
وبحسب النتائج الأولية، حسم ترامب حتى الآن 17 ولاية هي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما- كانساس - يوتا - ميسوري)، فيما حسم بايدن 14 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- نيو هامبشر).

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