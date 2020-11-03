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هيئة التأمين الصحي الأردن يدين هجوم النمسا الإرهابي: "مسخ لا علاقة له بحضارة أو دين"

12:25 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
هيئة التأمين الصحي الأردن يدين هجوم النمسا الإرهابي: "مسخ لا علاقة له بحضارة أو دين"

وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية

عمان- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب وخطاب الكراهية والفكر الظلامي بكل أشكاله باعتباره مسخاً لا علاقة له بحضارة أو دين، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما أكد تضامن المملكة مع حكومة وشعب النمسا لمواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عمان الهجوم الإرهابي

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