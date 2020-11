هاريس: سنرث سلسلة تحديات غير مسبوقة لدى دخولنا البيت الأبيض

وكالات:

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كامالا هاريس، مساء اليوم الأحد، إنهم سيرثون سلسلة من التحديات غير المسبوقة عند دخول البيت الأبيض.

وكتبت هاريس، عبر تويتر، أن معالجة التحديات تبدأ بالسيطرة على وباء كورونا، وفتح الاقتصاد بمسؤولية.

.@JoeBiden and I knew we would inherit a series of unprecedented challenges upon walking into the White House. Addressing these challenges starts with getting this pandemic under control, opening our economy responsibly, and making sure it works for working people.