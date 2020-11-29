هاريس: سنرث سلسلة تحديات غير مسبوقة لدى دخولنا البيت الأبيض
وكالات:
قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كامالا هاريس، مساء اليوم الأحد، إنهم سيرثون سلسلة من التحديات غير المسبوقة عند دخول البيت الأبيض.
وكتبت هاريس، عبر تويتر، أن معالجة التحديات تبدأ بالسيطرة على وباء كورونا، وفتح الاقتصاد بمسؤولية.
.@JoeBiden and I knew we would inherit a series of unprecedented challenges upon walking into the White House. Addressing these challenges starts with getting this pandemic under control, opening our economy responsibly, and making sure it works for working people.— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 29, 2020
كان الرئيس المنتخب جو بايدن، أعلن عن 4 أولويات لدى دخوله البيت الأبيض، تمثلت في محاربة وباء كورونا وتدعيم الاقتصاد الأمريكي، والعودة إلى اتفاق باريس للمناخ، وإصلاح نظام الهجرة وإلغاء قرارات ترامب، المتعلقة بوقف منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول الإسلامية.
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