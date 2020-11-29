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هاريس: سنرث سلسلة تحديات غير مسبوقة لدى دخولنا البيت الأبيض

05:33 م الأحد 29 نوفمبر 2020
هاريس: سنرث سلسلة تحديات غير مسبوقة لدى دخولنا البيت الأبيض

كامالا هاريس

وكالات:

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كامالا هاريس، مساء اليوم الأحد، إنهم سيرثون سلسلة من التحديات غير المسبوقة عند دخول البيت الأبيض.

وكتبت هاريس، عبر تويتر، أن معالجة التحديات تبدأ بالسيطرة على وباء كورونا، وفتح الاقتصاد بمسؤولية.

كان الرئيس المنتخب جو بايدن، أعلن عن 4 أولويات لدى دخوله البيت الأبيض، تمثلت في محاربة وباء كورونا وتدعيم الاقتصاد الأمريكي، والعودة إلى اتفاق باريس للمناخ، وإصلاح نظام الهجرة وإلغاء قرارات ترامب، المتعلقة بوقف منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول الإسلامية.

كامالا هاريس البيت الأبيض

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