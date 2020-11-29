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الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة

04:28 م الأحد 29 نوفمبر 2020
الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة

محمود عباس

القاهرة- (د ب أ):

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، الأحد، قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر يبحث خلالها علاقات التعاون وآخر التطورات .

وكان السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، قد أعلن فى بيان إعلامى أصدره أمس السبت، إن لقاء قمة سيجمع عباس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها.

وأشار اللوح إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

محمود عباس فلسطين القاهرة

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