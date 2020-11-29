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باكستان تسجل 2829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

07:43 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
باكستان تسجل 2829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 395 ألفا و185 حالة، وذلك عقب تسجيل 2829 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و985 حالة، وذلك عقب تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 339 ألفا و810 أشخاص.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

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