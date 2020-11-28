أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بريطانيا تُعين وزيرًا مسؤولًا عن "انتشار لقاح كورونا"

04:02 م السبت 28 نوفمبر 2020
بريطانيا تُعين وزيرًا مسؤولًا عن "انتشار لقاح كورونا"

بوريس جونسون

لندن- أ ش أ:

عين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرًا للصحة مسئولًا عن انتشار اللقاح المكافح لفيروس كورونا، مع ترتيب مؤقت مقرر أن يستمر حتى صيف العام المقبل على الأقل.

وأوضح مجلس الوزراء البريطاني - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، السبت - أن الزهاوي سيقدم تقاريره إلى وزير الصحة، مات هانكوك، وسيظل وزيرًا للأعمال نائبًا، وسيركز على

وجاء تعيين الزهاوي في أعقاب مطالبات من حزب العمال المعارض للحكومة بتعيين وزيرًا للإشراف على توزيع اللقاح، الذي من شأنه أن يكون متاحًا للمساءلة وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت على خلفية شراء معدات الحماية الشخصية والاختبار والتتبع.

وكانت الحكومة قد حجزت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، بالإضافة إلى أنها أمنت نحو 40 جرعة من لقاح شركة فايزر تكفي لـ20 مليون شخص أو لنحو ثلث سكان المملكة المتحدة.

هذا المحتوى من

بوريس جونسون فيروس كورونا بريطانيا

الخبر التالى:

وزير الصحة التشيكي: كورونا سيختفي في هذه الحالة.. واللقاح سيكون مجانا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بريميرليج.. برايتون 0-1 ليفربول.. جوتا يسجل من صناعة صلاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا