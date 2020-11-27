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تايلاند تتفق على شراء 26 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

06:41 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
تايلاند تتفق على شراء 26 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

لقاحات كورونا

تايلاند - (أ ش أ)
وقَّعت الحكومة التايلندية، اليوم الجمعة، اتفاقا مع شركة الأدوية البريطانية-السويدية "أسترازينيكا" على شراء 26 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن الإنتاج المحلي للعقار على نطاق واسع باستخدام التكنولوجيا الخاصة بالشركة، وفقا لما أفادت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية.
ويأتي توقيع الاتفاق في ظل تقارير بشأن تحضير "أسترازينيكا" لإجراء تجارب عالمية جديدة على لقاحها المحتمل، بعدما تشكك منتقدون في أبعاد تجربة سابقة أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 90 بالمئة، لكن الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت، قال إنه لا يتوقع أن تعوق التجرية الجديدة موافقة السلطات التنظيمية على توزيع العقار في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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لقاح أسترازينيكا الحكومة التايلندية تايلاند فيروس كورونا

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