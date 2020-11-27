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الرئيس التونسي يؤكد متانة العلاقات التاريخية مع السعودية

06:19 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي يؤكد متانة العلاقات التاريخية مع السعودية

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد متانة العلاقات التاريخية بين تونس والمملكة العربية السعودية، مجددًا العزم على المزيد من تعزيزها وتنويع مجالات التعاون الثنائي، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن محمود العلي، حيث قلد "سعيد" السفير السعودي وسام الجمهورية من المرتبة الأولى بمناسبة انتهاء مهام عمله بالبلاد.

من جهته، أعرب السفير السعودي عن شكره للسلطات التونسية على ما وجده من دعم وتعاون خلال فترة تمثيله للمملكة بتونس، مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على مزيد من تعميق العلاقات الأخوية التي تربطها بتونس، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين.

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قيس سعيد الرئيس التونسي السعودية

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