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دراسة: العدد الفعلي لإصابات كورونا بالولايات المتحدة يقترب من 100 مليون

06:06 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
دراسة: العدد الفعلي لإصابات كورونا بالولايات المتحدة يقترب من 100 مليون

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشفت دراسة حديثة اليوم الجمعة، عن أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) بالولايات المتحدة يقترب حاليا من 100 مليون حالة بعد أن وصل في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 53 مليون حالة.

وأشار نموذج أعده باحثون حكوميون أمريكيون من مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إلى أن العدد الفعلي للإصابات يبلغ ثمانية أمثال العدد المعلن عنه والذي لا يتضمن سوى الحالات المؤكدة بناء على اختبارات معملية.

ورجحت تقديرات أولية تستخدم هذا النموذج أنه بحلول نهاية سبتمبر الماضي فقد كان حجم الإصابات 9ر52 مليون حالة بينما كانت الإصابات المؤكدة لا تزيد على 7 ملايين حالة فقط.

وأوضح الباحثون أن ما يقرب من 84% من السكان بالولايات المتحدة لم يصابوا بعد ولذلك فإن معظم السكان ما زالوا في خطر بما قد يعني إمكانية إصابة أكثر من 95 مليون شخص.

وتشير الدراسة إلى أن معظم حالات الإصابة قد تكون متوسطة أو بدون أعراض وتزول دون الإعلان عنها.

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