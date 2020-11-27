مدينة ألمانية تفرض قيودا صارمة على التجوال بسبب تفشي كورونا

باساو- (د ب أ):

فرضت مدينة باساو بولاية بافاريا الألمانية قيودا صارمة على التجول في ضوء الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن عمدة المدينة، يورجن دوبر، اليوم الجمعة أنه اعتبارا من غد السبت، ولمدة أسبوع بشكل مبدئي، سيُسمح لسكان باساو بمغادرة منازلهم فقط للأسباب الضرورية فقط، مثل الذهاب إلى العمل أو إلى الطبيب أو من أجل التسوق.

بالإضافة إلى ذلك، ستفرض المدينة حظرا على تناول الكحوليات في الأماكن العامة، كما ستطبق آلية التناوب في الصفوف الدراسية من الصف السابع وحتى الحادي عشر - باستثناء الفصول النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية. وستفرض المدينة على الراغبين في زيارة أحد الأقارب في دار لرعاية المسنين إجراء اختبار سريع مسبقا لإثبات عدم الإصابة بكورونا.

وسجلت المدينة اليوم الجمعة معدل إصابة بلغ 440 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام. وتحل باساو بذلك في المرتبة الثانية كأشد البؤر تفش للجائحة في ألمانيا بعد مدينة هيلدبورجهاوزن في ولاية تورينجن، التي تسجل معدل إصابة يبلغ 630 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.