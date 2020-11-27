أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

روسيا تؤكد موقفها من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

01:30 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
روسيا تؤكد موقفها من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

ماريا زخاروفا

موسكو- (د ب أ):

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الجمعة، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنات اسرائيلية بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، بوصفها تقليل من شأن القانون الدولي.

وأضافت زاخاروفا: "نرى (زيارة بومبيو) دليلا آخر لموقف واشنطن الذي يظهر استصغارا بالمبادئ القانونية الدولية حول تسوية الوضع في الشرق الأوسط المعترف بها عالميا"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسي.

وأكدت المتحدثة، أن محاولات الإدارة الأمريكية إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بهذه الطريقة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وتابعت زاخاروفا، "نعيد التأكيد على الموقف المبدئي لروسيا بشأن عدم شرعية بناء إسرائيل للمستوطنات على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها عام 1967. وتعرقل هذه الأعمال الجهود المبذولة لاستئناف عملية التفاوض الهادفة إلى إقامة سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ".

كان بومبيو قد قام بزيارات في وقت سابق من الشهر الجاري لمستوطنة إسرائيلية في الضفة و الجولان هي الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي.

ماريا زخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية المستوطنات الإسرائيلية

الخبر التالى:

روسيا: زيارة بومبيو لمرتفعات الجولان "المحتلة" بأنها انتهاك للقانون الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الانتشار يبدأ في الخامسة.. تفاصيل خطة الداخلية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا