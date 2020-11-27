روسيا تؤكد موقفها من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

موسكو- (د ب أ):

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الجمعة، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنات اسرائيلية بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، بوصفها تقليل من شأن القانون الدولي.

وأضافت زاخاروفا: "نرى (زيارة بومبيو) دليلا آخر لموقف واشنطن الذي يظهر استصغارا بالمبادئ القانونية الدولية حول تسوية الوضع في الشرق الأوسط المعترف بها عالميا"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسي.

وأكدت المتحدثة، أن محاولات الإدارة الأمريكية إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بهذه الطريقة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وتابعت زاخاروفا، "نعيد التأكيد على الموقف المبدئي لروسيا بشأن عدم شرعية بناء إسرائيل للمستوطنات على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها عام 1967. وتعرقل هذه الأعمال الجهود المبذولة لاستئناف عملية التفاوض الهادفة إلى إقامة سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ".

كان بومبيو قد قام بزيارات في وقت سابق من الشهر الجاري لمستوطنة إسرائيلية في الضفة و الجولان هي الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي.