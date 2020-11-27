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بوتين يحدد 17 من ديسمبر المقبل موعدا لمؤتمره الصحفي السنوي

01:26 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
بوتين يحدد 17 من ديسمبر المقبل موعدا لمؤتمره الصحفي السنوي

فلاديمير بوتن

موسكو- (د ب أ):

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن انعقاد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين، سيكون يوم الـ17 من ديسمبر المقبل من مقر الرئاسة.

وأشار البيان إلى انعقاد المؤتمر عبر الفيديو من مقر الرئاسة بسبب الوضع الصحي في البلاد،بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

ويعقد الرئيس الروسي بوتين، سنويا مؤتمرا صحفيا يجيب فيه على أسئلة الصحفيين التي ستتمحور بشأن قضايا محلية ودولية متنوعة.

وبدون الإشارة إلى جائحة فيروس كورونا مباشرة، قال الكرملين إن المؤتمر سوف يجرى عن بُعد "بسبب الوضع الوبائي المعقد".

ويستمر المؤتمر سنويا بشكل تقليدي عدة ساعات وفي حين أنه منفتح أمام الصحفيين المحليين والأجانب، ويميل للتركيز على القضايا المحلية مثل الاقتصاد الذي يكافح للتعافي والرعاية الصحية العامة.

وجاء في البيان أن الصحفيين سوف يتمكنون من المشاركة في مواقع أخرى مخصصة في موسكو وثماني مدن رئيسية أخرى كبرى. وسوف تحدد هيئة الصحة الاتحادية العدد الأقصى للأشخاص المسموح لهم بالحضور في كل موقع.

وسجلت روسيا خامس أعلى حصيلة إصابات بكوفيد-19 في العالم، بوجود أكثر من 2ر2 مليون وسط زيادة في الإصابات الجديدة في الشهور الأخيرة.

وأعلنت روسيا عن زيادة قياسية وطنية في عدد الحالات اليوم الجمعة بتسجيل 27 ألفا و543، بحسب جهاز مراقبة اتحادي الذي يقدم إحصائيات يومية.

بوتين روسيا الكرملين

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