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4 أطفال أمام القضاء الفرنسي بتهمة التواطؤ في عملية إرهابية

05:17 م الخميس 26 نوفمبر 2020
4 أطفال أمام القضاء الفرنسي بتهمة التواطؤ في عملية إرهابية

أرشيفية

وكالات:

وُجّهت تهم لأربعة طلاب إضافيين في قضية مقتل أستاذ التاريخ الفرنسي، بقطع الرأس في إحدى ضواحى العاصمة باريس حسبما.نقلت وكالة فرنس برس عن مصدر قضائي فرنسي

ووجهت لائحة اتهام إلى ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما، بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية"، للاشتباه في أنهم حددوا مكان الضحية للمهاجم، عبد الله أنزوروف، أمام مدرستهم في كونفلانس سانت أونورين "إيفلين".

وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس إن الشخص الرابع المتهم بـ "التنديد بحملة الافتراء"، هي ابنة "ابراهيم س."، والد الطالب الذي يقف وراء الحملة الإعلامية ضد الضحية الاستاذ صامويل باتي.

وقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا الفرنسي صامويل باتي في 16 أكتوبر بقطع الرأس، على يد لاجئ شيشاني يبلغ 18 عاما، قتلته الشرطة فيما بعد، بعدما عرض الاستاذ على تلاميذه في الصف رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير.

هذا المحتوى من

BBC
فرنسا باريس قضائي فرنسي مقتل أستاذ التاريخ

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