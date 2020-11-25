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ترامب يدعو أنصاره إلى قلب نتيجة الانتخابات

10:57 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
ترامب يدعو أنصاره إلى قلب نتيجة الانتخابات

دونالد ترامب

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره، مساء اليوم الأربعاء، إلى العمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وواصل مزاعهم بتزوير الانتخابات لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلاً: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررًا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي اسقطتها معظم المحاكم الأمريكية.

وكان ترامب غرد في وقت سابق من اليوم، معلنًا أنه سيتحدث أمام مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا عن التزوير الذي حدث في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم: "سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".

وفي تغريدة أخرى واصل ترامب هجومه وتشكيكه على الانتخابات التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وكتب: "انتخابات مزورة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدران وصفتهما بالمطلعان، أن الزيارة المرتقبة لترامب إلى ولاية بنسلفانيا ألغيت في اللحظات الأخيرة، بعدما ثبت مخالطة محامي ترامب الشخصي رودي جولياني، لأحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال المصدران إن ترامب كان يسعى لحضور جلسة استماع يعقدها نواب الولاية الجمهوريون بشأن مزاعم التزوير في الانتخابات.

دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا مجلس الشيوخ ولاية بنسلفانيا تويتر

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