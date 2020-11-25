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الشيوخ الفرنسي يحث الحكومة على الاعتراف بقره باغ جمهورية مستقلة

08:50 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الشيوخ الفرنسي يحث الحكومة على الاعتراف بقره باغ جمهورية مستقلة

مجلس الشيوخ الفرنسي

فرنسا - (أ ش أ)

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم الأربعاء، لصالح حث الحكومة في باريس على الاعتراف بمنطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها كجمهورية مستقلة.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن هذا "القرار الرمزي" لا يعني أن باريس سوف تعترف بناجورنو قره باغ كمنطقة ذات سيادة، ولكنها تُعد دعماً للجالية الأرمنية الكبيرة في فرنسا.

وأشارت الشبكة إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي كثّفت فيه الحكومة الفرنسية وجماعات الإغاثة جهودهم خلال الأيام الأخيرة للأشخاص الفارين من ناجورنو قره باغ.

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