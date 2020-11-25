روسيا تؤيد المبادرة اللبنانية لعقد مؤتمر حول عودة اللاجئين السوريين
روسيا - (أ ش أ)
أكد رئيس مقر التنسيق الروسي السوري لعودة اللاجئين، ميخائيل ميزينتسيف، أن بلاده تؤيد المبادرة اللبنانية بشأن عقد مؤتمر دولي حول عودة اللاجئين السوريين على غرار المؤتمر، الذي عقد في دمشق يومي 11-12 من نوفمبر الجاري.
وقال ميزينتسيف - في تصريح اليوم الأربعاء، نقلته وكالة أنباء" سبوتنيك" الروسية: "إن انعقاد هذا المؤتمر هو العنصر الأول في تنسيق الجهود الدولية لحل واقعي لمشكلة عودة المواطنين السوريين من الخارج".
وأضاف رئيس مقر التنسيق الروسي السوري لعودة اللاجئين: "نحن نؤيد تماما مبادرة الجانب اللبناني بعقد مثل هذا المؤتمر على الأراضي اللبنانية ومستعدون للمساعدة في تنظيمه".
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