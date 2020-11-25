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السعودية تسجل 14 حالة وفاة و326 إصابة جديدة بكورونا

03:23 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
السعودية تسجل 14 حالة وفاة و326 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5825 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 326 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 356 ألفا و 67 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 476 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 344 ألفا و787.

الرياض السعودية فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية

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