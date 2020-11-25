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البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 12ر6 مليون والوفيات 170 ألفا و115

02:13 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 12ر6 مليون والوفيات 170 ألفا و115

أرشيفية

برازيليا- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدينة ساو باولو، إلى 12ر6 مليون حالة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 170 ألفا و115، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا إلى51ر5 مليون شخص.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.

فيروس كورونا البرازيل جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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