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ألمانيا تسجل 18 ألفا و633 إصابة و410 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:05 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
ألمانيا تسجل 18 ألفا و633 إصابة و410 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 18 ألفا و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 961 الفا و320 حالة.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 410 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 14 ألفا و771 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي 656 ألفا و400 حالة تماثلت للشفاء من المرض ، في حين أن هناك 290 ألفا و150 حالة نشطة في البلاد.

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