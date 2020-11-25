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بوتين وأردوغان يتوقعان قرب تشكيل فريق لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ

12:12 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
بوتين وأردوغان يتوقعان قرب تشكيل فريق لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ

فلاديمير بوتين وأردوغان

اسطنبول - (د ب أ)

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق مركز مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قره باغ، المتنازع عليه "في أقرب وقت ممكن"، حسبما ذكرت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء.

وأجرى الزعيمان محادثة هاتفية بشأن المركز الذي من المقرر أن يدار بشكل مشترك في الإقليم المتنازع عليه منذ فترة طويلة بين أرمينيا وأذربيجان.

وبدأت أرمينيا في التنازل عن السيطرة على مناطق في ناجورنو قره باغ لصالح أذربيجان وفقا لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأنهى الاتفاق تصعيدًا استمر ستة أسابيع في القتال الذي أفادت تقارير بتسببه في مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص.

وقالت تركيا إنها سترسل قوات وعناصر مدنية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد تعهدت أنقرة بدعم أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة والعرقية التركية "بكل الوسائل".

وقال أردوغان لبوتين إنه "يجب عدم السماح" لأرمينيا بالتهرب من المسؤوليات، مؤكدًا أن "عودة جميع أراضي أذربيجان" ضرورة، بحسب الرئاسة التركية.

أردوغان فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار قره باغ

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