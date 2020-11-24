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عقيلة صالح: روسيا تلعب دورًا مهمًا في حل الأزمة الليبية

10:45 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
عقيلة صالح: روسيا تلعب دورًا مهمًا في حل الأزمة الليبية

عقيلة صالح

وكالات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن روسيا تلعب دورًا مهمًا في حل الأزمة الليبية الراهنة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن عقيلة صالح خلال زيارته لموسكو اليوم الثلاثاء، قوله إن مصالح روسيا في ليبيا محفوظة، مؤكدًا على أهمية العلاقات الليبية الروسية.

وأشار إلى أن هناك دولاً لا تريد إنهاء الأزمة الليبية الحالية.

وأكد أن المجلس الرئاسي المرتقب سيكون به ممثلاً لكل إقليم ليبي.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية بناءً على دعوةٍ من السلطات الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق قوله، إن رئيس مجلس النواب الليبي استهل زيارته للعاصمة موسكو بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.

عقيلة صالح روسيا الأزمة الليبية مجلس النواب الليبي

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