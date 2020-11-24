حادث طعن في سويسرا والادعاء يتوقع بأنه هجوم "إرهابي"
بيرن - (د ب أ)
هاجمت امرأة بسكين، امرأتين من المارة في متجر لُعَب في مدينة لوجانو بمقاطعة تيسين السويسرية، اليوم الثلاثاء.
وكتب الادعاء العام على تويتر أنه يتوقع أن الحادثة "هجوم يُحْتَمَل أن له دوافع إرهابية"، وذكرت الشرطة أن المرأة السويسرية تبلغ من العمر 28 عامًا، هاجمت المرأتين لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.
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