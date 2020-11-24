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مصدر دبلوماسي: إلغاء اجتماع مجلس الأمن حول تيجراي لعدم قدرة الخبراء على الوصول للإقليم

08:08 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
مصدر دبلوماسي: إلغاء اجتماع مجلس الأمن حول تيجراي لعدم قدرة الخبراء على الوصول للإقليم

مجلس الأمن

روسيا - (أ ش أ)

أكد مصدر دبلوماسي، أن مجلس الأمن الدولي ألغى اجتماعا كان من المقرر عقده اليوم لمناقشة النزاع في إقليم تيجراي، شمال إثيوبيا، بسبب عدم قدرة خبراء الأمم المتحدة على الوصول للمنطقة لتقييم الأوضاع على الأرض.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنبك" الروسية عن المصدر -لم تكشف هويته- قوله"لم يتمكن الخبراء من السفر للمنطقة نتيجة أسباب لوجستية ولذلك أُلغي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الموقف في تيجراي".

واندلع نزاع عسكري، في وقت سابق من الشهر، بين القوات الحكومية الفدرالية في إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -الحزب الحاكم في الإقليم، وذلك بعدما اتهمت أديس أبابا حكومة الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكري محلية تابعة للجيش الفدرالي، وينفذ الأخير من ذلك الوقت عملية عسكرية موسعة ضد الجبهة بهدف السيطرة على الإقليم، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية حادة في تيجراي وموجة نزوح للمدنيين إلى المناطق المتاخمة في السودان.

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مجلس الأمن إقليم تيجراي إثيوبيا

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