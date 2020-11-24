الجزائر تهنئ بلينكن على تعيينه وزيرًا للخارجية الأمريكية في إدارة بايدن

الجزائر - (أ ش أ)

بعث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي المُعيَّن الذي أعلن الرئيس الأمريكي المُنتَخَب جو بايدن تعيينه ضمن إدارته الجديدة.

وقال بوقدوم، في برقيته: "عزيزي وزير الخارجية المُعيَّن، يسعدني سماع نبأ تعيينكم وزيرا للخارجية من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن، وأتطلع إلى التبادل معكم والعمل سوية حول العديد من المسائل، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط".

وأضاف بوقدوم "أتمنى لكم كل التوفيق وأؤكد لكم التزامي الشخصي ببناء أفضل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر".