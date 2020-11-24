روسيا: بوتين لم يستخدم لقاح كورونا لأنه ما زال قيد الاختبار

موكو- (د ب ا):

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلادمير بوتين، الثلاثاء، إن الرئيس لم يتلقى اللقاح الذي طورته روسيا لأنه مازال قيد الاختبار.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول " رئيس الدولة لا يستطيع المشاركة في التطعيم كمتطوع".

وكانت روسيا أول دولة تقدم لقاحا ضد فيروس كورونا. ويخضع اللقاح حاليا لتجارب متقدمة على 40 ألف متطوع.

وقال بيسكوف" الرئيس لا يمكن أن يستخدم لقاحا غير مرخص". وأضاف أنه فترة الاختبار سوف تنتهى قريبا، ويمكن حين ذاك أن يقرر بوتين ما إذا كان سوف يستخدم اللقاح.

وقد دشن بوتين شخصيا اللقاح، وقال إن ابنته تلقته بنجاح ولم تشعر بأعراض جانبية فيماعدا حمى مؤقتة خفيفة.