قوات تيجراي تعلن تدمير "الفرقة 21" الآلية بالجيش الإثيوبي

وكالات:

قالت قوات إقليم تيجراي المتمرد، التي تقاتل الحكومة الإثيوبية إنها ألحقت "دمارا تاما" بالفرقة 21 الآلية بالجيش، وذلك بعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة، في بيان خلال بث تلفزيوني، الثلاثاء، حسبما ذكرت "رويترز"، ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على الاتصالات التي طلبت التعليق.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الادعاءات نظرا لانقطاع اتصالات الهاتف والإنترنت عن تيجراي، كما أن الدخول إلى المنطقة يخضع لقيود صارمة.

في المقابل، قالت الحكومة الإثيوبية إن عددا من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على عاصمة الإقليم، وفق "رويترز".

وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيجراي "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيجراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الـ72 ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقية تستسلم بهدوء".

يأتي ذلك، رغم إعلان رئيس إقليم تيجراي أن شعبه "مستعد للموت" ردا على المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومنح بموجبها قادة تيجراي 72 ساعة للاستسلام.