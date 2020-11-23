جونسون: لن نمدد حالة الإغلاق العام في إنجلترا

لندن - (بي بي سي)

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الإغلاق العام الذي فرضته حكومته في إنجلترا لن يتم تمديده إلى ما بعد الثاني من الشهر المقبل.

إلا أن رئيس الوزراء شدد على أن هذا لا يعني عودة الحياة إلى طبيعتها حيث أشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام متعدد الدرجات لتعامل مع تفشي الفيروس بحسب درجه انتشار الوباء.

وكانت الحكومة قد قررت في بداية الشهر الجاري إغلاق متاجر السلع غير الأساسية وأماكن استقبال الزبائن للضيافة لمدة أربعة أسابيع.