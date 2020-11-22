منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول
جدة - أ ش أ
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وجددت المنظمة - في بيان ، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد- التأكيد على تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب.
وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين .
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