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رصد عدوى إنفلونزا الطيور في برلين

01:55 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
رصد عدوى إنفلونزا الطيور في برلين

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
وصلت إنفلونزا الطيور إلى برلين بعد أن تفشت في عدد من الولايات الألمانية.

وأعلنت إدارة حماية المستهلك بمجلس الشيوخ في برلين يوم السبت أنه تم اكتشاف العامل المسبب للمرض في إوزة برية.

وتم العثور على الأوزة النافقة في منطقة ليشترفيلده بالعاصمة الألمانية.

ويتزايد تفشي إنفلونزا الطيور في ألمانيا منذ نهاية أكتوبر. وظهرت حالات في براندنبورج وهامبورج ومكلنبورج- فوربومرن وشليسفيج- هولشتاين وبافاريا.

وقال مجلس الشيوخ في برلين إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات انتقال لإنفلونزا الطيور إلى البشر.

إنفلونزا الطيور برلين ألمانيا

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