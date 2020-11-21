أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى توزيع عادل للقاحات ضد كورونا

09:12 م السبت 21 نوفمبر 2020
مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى توزيع عادل للقاحات ضد كورونا

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

الرياض - (د ب أ)

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول مجموعة العشرين إلى ضمان "التوزيع العادل" للقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقال تيدروس اليوم السبت، في مؤتمر ضم قادة مجموعة الدول العشرين لأهم الاقتصاديات في العالم، التي ترأسها حاليًا السعودية عبر تقنية الفيديو هذا هو الشرط الأساسي لاحتواء الوباء ولتعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع.

وأضاف تيدروس في الكلمة التي نشرت نصها منظمة الصحة العالمية أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

تيدروس أدهانوم جيبريسوس منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الرياض

الخبر التالى:

المملكة المتحدة: 341 وفاة ونحو 20 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57826045

    عدد المصابين

  • 40028573

    عدد المتعافين

  • 1375824

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص| أول تعليق من أشرف زكي على صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا