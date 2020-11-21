موسكو: مواقف روسيا وأذربيجان تجاه قره باغ متطابقة

موسكو - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن تطابق مواقف روسيا وأذربيجان تجاه تسوية النزاع في إقليم ناجورنو قره باغ، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة روسيا اليوم.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، عقب لقاء جمعه في باكو مع رئيس أذربيجان إلهام علييف قال لافروف، إن الأخير ركز على ضرورة التنفيذ المتواصل والنزيه لجميع بنود البيان الذي تبنته روسيا وأذربيجان وأرمينيا لوقف الحرب في ناجورنو قره باغ.

وتابع لافروف قائلا: "تتطابق مواقفنا كذلك تجاه ضرورة تهيئة الظروف لإعادة السلم الديني والعرقي والتعايش والمصالحة" في ناجورنو قره باغ.

كما عبر وزير الخارجية الروسي عن ثقته بأن محاولات بعض الأطراف للتشكيك في البيان الثلاثي قد باءت بالفشل، مشيرا إلى أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بصفتها الدول الرئيسة في مجموعة مينسك "أشارت مرارا إلى ضرورة حل مشكلة ناجورنو قره باغ بناء على المبادئ التي يتم تطبيقها في الوقت الراهن في إطار البيان الثلاثي".

وفي 10 نوفمبر، أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الحكومة الأرمينية، نيكول باشينان، بيانا حول وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورنو قره باغ، مع توقف قوات الجانبين على مواقعها.

كما اتفق الزعماء الثلاثة على انتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين في ناجورنو قره باغ، وكذلك على طول "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا والإقليم.