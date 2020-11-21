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رئيس البرلمان اللبناني: قد لا نصمد حتى وصول بايدن إلى البيت الأبيض

11:05 ص السبت 21 نوفمبر 2020
رئيس البرلمان اللبناني: قد لا نصمد حتى وصول بايدن إلى البيت الأبيض

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

بيروت - أ ش أ

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن امتعاضه من حالة الجمود الراهنة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، قائلا: "إذا كان البعض ينتظر وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، فليس مؤكدا أننا سنصمد حتى ذلك الوقت".

وأشار بري - في تصريح لصحيفة (الأخبار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إلى أن القوى السياسية المعنية بعملية التأليف الحكومي لا تتحدث مع بعضها البعض في سبيل تذليل العقبات والوصول إلى تفاهمات والمضي قدما نحو تشكيل الحكومة الجديدة.. وقال "لا أحد يحكي مع أحد، كما لو أن لا تأليف لحكومة".

ويشهد لبنان تدهورا واسعا ومتسارعا في مختلف القطاعات على وقع أزمة مركبة تطال الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية، ووسط انتقادات دولية لإصرار الطبقة السياسية الحاكمة على عدم تنفيذ إصلاحات أساسية حتى يتسنى للمؤسسات الدولية المانحة وفي مقدمها صندوق النقد الدولي تقديم يد العون والمساعدة إلى لبنان.

ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل الخلافات القوية بين القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية والخدمية الأساسية، وصراع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من فشل كافة المساعي لتأليف حكومة جديدة لاسيما مع تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.

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نبيه بري البيت الأبيض جو بايدن لبنان

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