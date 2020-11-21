أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

بـ"الذكاء الاصطناعي".. كفيف يركض 5 كيلومترات بدون مساعدة (فيديو)

10:20 ص السبت 21 نوفمبر 2020
بـ"الذكاء الاصطناعي".. كفيف يركض 5 كيلومترات بدون مساعدة (فيديو)

الذكاء الاصطناعي

وكالات:

ركض رجل كفيف مسافة 5 كيلومترات في سنترال بارك بنيويورك دون الاعتماد على كلب أو مساعدة بشرية، مُستعينًا فقط بالذكاء الاصطناعي عبر سماعات موضوعة في هاتف ذكي، بحسب "رويترز".

وقال توماس بانيك (50 عاما) الذي فقد بصره في مطلع العشرينات من عمره بسبب حالة وراثية ويدير حاليا مدرسة للكلاب المستخدمة لمساعدة المكفوفين: "أكثر شيء أمانا لرجل كفيف هو أن يظل في مكانه لكنني لا أظل في مكاني".

وسأم الرجل الشغوف بسباقات الماراثون من الاستعانة بكلاب بطيئة لهدايته الطريق، وقرر منذ نحو عام إيجاد وسيلة للركض بمفرده.

وتحول بانيك، الذي يؤمن بأن الإنسان وُلِد ليركض، إلى شركة جوجل لإيجاد وسيلة للهاتف كي "يدله على الطريق".

وتعاون الرجل مع جوجل لإعداد برنامج بحث، وتلتقط كاميرا الهاتف الذكي خطا إرشاديا مرسوما على مضمار الركض، ويرصد التطبيق موقع الشخص ويزوده بإرشادات سمعية عبر سماعة الأذن.

الذكاء الاصطناعي سنترال بارك نيويورك

الخبر التالى:

انفجارات كابول: السفارة الإيرانية تعلن سقوط قذيفة في باحتها.. ولا إصابات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57145838

    عدد المصابين

  • 39664018

    عدد المتعافين

  • 1363730

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"يوم الحضَانة بـ 20 جنيهًا".. ننشر الرسوم الجديدة للحصول على خدمات التأمين الصحي (مستند)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا