بـ"الذكاء الاصطناعي".. كفيف يركض 5 كيلومترات بدون مساعدة (فيديو)

ركض رجل كفيف مسافة 5 كيلومترات في سنترال بارك بنيويورك دون الاعتماد على كلب أو مساعدة بشرية، مُستعينًا فقط بالذكاء الاصطناعي عبر سماعات موضوعة في هاتف ذكي، بحسب "رويترز".

وقال توماس بانيك (50 عاما) الذي فقد بصره في مطلع العشرينات من عمره بسبب حالة وراثية ويدير حاليا مدرسة للكلاب المستخدمة لمساعدة المكفوفين: "أكثر شيء أمانا لرجل كفيف هو أن يظل في مكانه لكنني لا أظل في مكاني".

وسأم الرجل الشغوف بسباقات الماراثون من الاستعانة بكلاب بطيئة لهدايته الطريق، وقرر منذ نحو عام إيجاد وسيلة للركض بمفرده.

