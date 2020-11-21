رسميًا.. ولاية جورجيا تصدق على فوز بايدن بالانتخابات في ضربة لترامب
واشنطن- (د ب أ):
صدقت ولاية جورجيا الأمريكية يوم الجمعة رسميا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بعد إعادة فرز أصوات ناخبي الولاية يدويا، لتوجه ضربة أخرى لمحاولة الرئيس لإلغاء الانتخابات.
وصدق حاكم الولاية بريان كيمب ووزير شؤون ولاية جورجيا الخارجية براد رافنسبيرجر- وكلاهما جمهوريان- بشكل مستقل على النتائج، مما منح بايدن هامش فوز بأكثر من 12 ألف صوت.
وقال رافينسبيرجر يوم الجمعة معلنا عن نيته التصديق على النتائج "لقد عملت كمهندس طوال حياتي حيث أعيش وفقا لشعار أن الأرقام لا تكذب".
وأضاف أن "الارقام تعكس حكم الشعب وليس قرارا من مكتب وزير الخارجية أو من المحاكم أو من الحملتين".
ويجب أن تصدق كل ولاية رسميا على عدد أصواتها في الأيام والأسابيع التالية قبل المواعيد النهائية في أوائل ديسمبر.
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