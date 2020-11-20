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سفير مصر باليمن يبحث مع رئيس المجلس الانتقالي تطورات الأزمة اليمنية

11:31 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
سفير مصر باليمن يبحث مع رئيس المجلس الانتقالي تطورات الأزمة اليمنية

السفير أحمد فاروق

القاهرة - (أ ش أ):
بحث سفير مصر غير المُقيم لدى الجمهورية اليمنية السفير أحمد فاروق مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، تطورات الأزمة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق الرياض.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، سُبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يُعيد لليمن أمنه واستقراره.
من جهته، أكد السفير المصري، خلال اللقاء، موقف مصر الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، وترحيبها بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في مختلف المجالات بمجرد تشكيلها.

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أحمد فاروق عيدروس الزُبيدي اليمن

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