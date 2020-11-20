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إيطاليا تسجل نحو 700 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:41 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
إيطاليا تسجل نحو 700 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

روما - (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، نحو 700 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا عن إحصاءات اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة - عن 699 وفاة و37242 إصابة خلال اليوم الأخير، مقابل 653 وفاة و36176 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي إصابات الفيروس مليونا و345767 حالة، منها 48569 وفاة و777176 حالة نشطة و520022 حالة شفاء.

وكانت إيطاليا من الدول الأكثر تضررا على مستوى العالم جراء الموجة الأولى من الجائحة، واستأنف الوباء تفشيه مع بداية فصل الشتاء بوتائر قياسية غير مسبوقة في البلاد، ما دفع السلطات إلى إعادة تشديد الإجراءات الصارمة الرامية إلى كبح جماح العدوى.

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