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رئيسة المفوضية الأوروبية تشير لإحراز تقدم في مفاوضات التجارة مع بريطانيا

05:40 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
رئيسة المفوضية الأوروبية تشير لإحراز تقدم في مفاوضات التجارة مع بريطانيا

أورسولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إنه تم إحراز تقدم متواضع، لكنه مهم في محادثات التجارة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ، لكنها نبهت إلى أنه لا يزال هناك "بعض الأمتار للوصول إلى خط النهاية".

وتقول تقارير إعلامية إنه بعد شهور من الجمود، بدأت بروكسل ولندن الآن في التحرك سريعا للتوصل لاتفاق بشأن علاقاتهما في المستقبل، حيث لم يتبق سوى أسابيع على نهاية المهلة بنهاية العام، والتي قد تشهد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة بدون قواعد، ما يؤدي إلى اضطراب الأعمال والتجارة.

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، قالت فون دير لاين إنه كان هناك "مزيد من التحرك" بشأن موضوعات مهمة بما في ذلك المساعدات الحكومية، التي تتعلق بمدى الدعم الذي تقدمه الحكومات للشركات.

ومع ذلك، قالت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن ثلاث قضايا رئيسية يتعثر فيها التقدم منذ شهور وهي مصايد الأسماك، ومدى امتثال بريطانيا لمعايير الاتحاد الأوروبي، وكيفية إدارة النزاعات، لا تزال صعبة".

وشددت السياسية الألمانية التى تنتمى ليمين الوسط على أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به".

أورسولا فون دير لاين بريطانيا المفوضية الأوروبية

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