الفاتيكان يحقق في "إعجاب" حساب البابا على إنستجرام بصورة عارضة برازيلية

قال الفاتيكان إنه يحقق في ملابسات الحادث

(بي بي سي):

قال الفاتيكان إنه فتح تحقيقا في واقعة "إعجاب" حساب البابا الرسمي على إنستغرام بصورة عارضة أزياء كانت ترتدي ملابس خفيفة.

وليس واضحا متى أعجب حساب البابا بصورة العارضة البرازيلية ناتاليا جاريبوتو، التي كانت ترتدي ملابس مدرسية.

وبدأت وسائل الإعلام لأول مرة في تناقل الخبر يوم الجمعة الماضي، قبل إلغاء الإعجاب بالصورة.

وتشير التقارير إلى أن مسؤولين في الكرسي البابوي يدرسون حاليا كيف وقعت هذه الحادثة.

وقال مكتب البابا لبي بي سي: "على حسب ما نعلم فإن ‘الإعجاب‘ لم يأت من داخل الكرسي البابوي"، مشيرا إلى الفاتيكان يعمل مع إنستغرام للوصول إلى تفسير لما حدث.

ويتابع الحساب الرسمي للبابا على إنستغرام 7.4 مليون متابع في جميع أنحاء العالم.

وقالت مصادر مقربة من المكتب الصحفي للفاتيكان لوكالة الأنباء الكاثوليكية الثلاثاء إن الحسابات "يديرها فريق من العاملين" ويجري حاليا تحقيق داخلي.

وقالت جاريبوتو لأحد متابعيها على إنستغرام إنها تشعر "بالإثارة" بشأن ما حدث لإنها متدينة.

وأضافت في تغريدة "على الأقل سأدخل إلى الجنة".