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"واقعة غريبة" تتسبب في تأخر إقلاع طائرة فيتنامية لمدة ساعة

11:48 ص الإثنين 02 نوفمبر 2020
"واقعة غريبة" تتسبب في تأخر إقلاع طائرة فيتنامية لمدة ساعة

ارشيفية

هانوي - (د ب أ):

تأخر اليوم الاثنين إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، كانت متجهة من هانوي إلى مدينة هو تشي منه، لمدة ساعة، وذلك بعد العثور على أحد الركاب بينما كان يقوم بإشعال النار في ورق التواليت.

وأفادت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية، بأن موعد إقلاع الطائرة كان مقررا في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ولكن بينما كانت الطائرة تتجه إلى المدرج استعدادا للإقلاع، وجدت إحدى المضيفات رجلا - لم يتم الكشف عن هويته - يستخدم ولاعة لاشعال النار في ورق التواليت.

وقالت الخطوط الجوية الفيتنامية في بيان لها، إنه عند اكتشاف الرجل، قام بإطفاء النار سريعا، دون أن تتعرض الطائرة لأي ضرر.

وقام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بالواقعة، وقرر العودة بالطائرة. وقام طاقم الطائرة بتسليم الراكب لمسؤولي الأمن في المطار، ثم أقلعت الطائرة في الساعة التاسعة صباحا، متأخرة بذلك ساعة عن موعدها الأصلي.

ومن جانبه، قال تران هواي فونج، مدير هيئة المطارات الشمالية، إن نوع الولاعة التي يحملها الراكب ليس محظورا على متن الطائرات، إلا أن استخدامها على متن الطائرة يمثل تهديدا على السلامة.

تأخر إقلاع طائرة فيتنامية فيتنام إشعال النار

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