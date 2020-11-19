أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة بنسبة 1.5 %

نيويورك- (د ب أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع مليون حالة، أمس الأربعاء الذي شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مايو الماضي.

وباتت أمريكا أول دولة في العالم تتخطى عتبة الربع مليون وفاة جراء كورونا. كما أنها من أكثر دول العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة، حيث اقتربت حصيلة المصابين في البلاد من 5ر11 مليون حالة حتى الساعة 0723 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد متوافقة مع متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 09ر1 مليون حالة، أي بزيادة 2ر1 % عن نفس التوقيت قبل يوم.

وشهدت ولاية كانساس زيادة بنسبة 3ر4 % في عدد الإصابات عن نفس التوقيت قبل 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي بالولاية إلى 130 ألفا و716 .

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 191 وفاة.