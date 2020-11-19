الصحة العالمية: من المبكر توقع تحول كورونا إلى مرض موسمي

القاهرة - أ ش أ

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري أنه من المبكر تحديد احتمالية أن يتحول وباء كورونا إلى مرض موسمي رغم وجود عدة لقاحات على وشك الانتهاء ، مشيرا إلى عدم تسجيل أي لقاح في المنظمة بشكل رسمي حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

وأضاف أنه لن يتم اعتماد أي لقاح إلا بعد التأكد من أمانه وفاعليته من الجهات الرسمية والمعنية في كل دولة، لافتا إلى أنه يتم حاليا مراجعة التجارب الخاصة بكل لقاح.

وأشار إلى أنه تم تسجيل إصابة أشخاص بفيروس كورونا أكثر من مرة، موضحا أن الإصابة لا توفر مناعة دائمة من الإصابة بالفيروس، بل توفر مناعة مؤقتة.

وتابع أن جميع دول الإقليم والتي لديها برامج ناجحة في التطعيمات الدورية الخاصة بالأطفال، لديهم القدرة والإمكانيات التي تتيح حفظ الأمصال الخاصة بفيروس كورونا والتي تحتاج لدرجات حفظ تصل إلى 8 درجات تحت الصفر.