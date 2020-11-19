سفير البحرين في أمريكا: الدور الإيراني يزعزع الاستقرار في المنطقة

المنامة - (د ب أ):

أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن الدور الإيراني يعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس عن السفير البحريني قوله، خلال مشاركته في ندوة عقدها نادي واشنطن الاقتصادي، وشارك فيها سفيرا دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أول فعالية عامة تجمع سفراء الدول الثلاث، إنه "ينبغي على الولايات المتحدة، حال توقيع اتفاق جديد مع إيران، الأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه دول المنطقة وليس فقط برنامج إيران في مجال الصواريخ الباليستية، ومنها أنشطة دعم الإرهاب ونشر أيديولوجية وطموح الهيمنة الذي شهدناه من إيران خلال الأربعين عامًا الماضية".

وأضاف أن رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين المتعلقة بالتعايش السلمي في مملكة البحرين والمنطقة، كان لها الدور الأساسي في الخطوة التاريخية المهمة التي اتخذتها مملكة البحرين والمتمثلة في توقيع إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل، مضيفًا أن ملك البحرين كان حريصًا على دعم مسيرة الأمن والسلام في المنطقة، باعتبار ذلك أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن "مملكة البحرين اتخذت هذه الخطوة بالتشاور مع حلفائها في المنطقة وخارجها، من منطلق القناعة بأننا على المسار الصحيح، حيث أسفرت المباحثات المشتركة مع الجانب الإسرائيلي عن توقيع مذكرات تفاهم".

وأوضح أن مملكة البحرين تتطور بشكل سريع من خلال تنويع مصادر الدخل والرؤية المتطورة في مجال تنمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أجرت في إطار مكافحتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) 1.8 مليون فحص، متجاوزة بذلك عدد السكان من مواطنين ومقيمين.

وأضاف أن مملكة البحرين كانت الدولة الأولى في المنطقة التي تم فيها اكتشاف النفط، وقد تم خلال عام 2018 اكتشاف كميات كبيرة، معربا عن تطلعه للتعاون مع المؤسسات والشركاء الأمريكيين في هذا الشأن.