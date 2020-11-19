كوريا الجنوبية: ترامب سينضم إلى قمة إبيك هذا الأسبوع

سول - أ ش أ

أعلن البيت الأزرق (الرئاسة الكورية الجنوبية)، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (إبيك)، والتي ستعقد عبر الفيديو كوانفراس هذا الأسبوع.

ونسبت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى مسئول اشترط عدم الكشف عن هويته قوله "وفقا لما نعلمه، سيشارك الرئيس الأمريكي ترامب (في القمة)".

ومن المخطط أن يشارك الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن أيضا في القمة وفقا للوكالة، وتجمع قمة إبيك 21 دولة عضوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ من بينها الصين.

وأشار المسئول إلى أنه من غير المعلوم بعد ما إذا كان ترامب سيشارك في قمة مجموعة العشرين التي ستستمر لمدة يومين بدءا من السبت، وستنعقد عبر الفيديو كوانفرس أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لم يشارك في قمة شرق آسيا الأسبوع الماضي، وحضر عنه مستشاره للأمن القومي روبرت أوبريان القمة.