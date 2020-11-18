إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.7 مليون والوفيات أكثر من 1.3 مليون
نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغ 55 مليونًا، و736 ألفًا، و846 حالة حتى الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" بلغ مليونًا، و340 ألفًا، و900 حالة.
وبحسب البيانات التي نشرتها الجامعة وبلومبرج صباح اليوم الأربعاء، اقترب عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" من 35.8 مليون.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها: "الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا".
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها: "البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا".
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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111009
عدد المصابين
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101179
عدد المتعافين
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عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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54972303
عدد المصابين
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38241983
عدد المتعافين
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1326791
عدد الوفيات
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