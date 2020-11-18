إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.7 مليون والوفيات أكثر من 1.3 مليون

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغ 55 مليونًا، و736 ألفًا، و846 حالة حتى الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" بلغ مليونًا، و340 ألفًا، و900 حالة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الجامعة وبلومبرج صباح اليوم الأربعاء، اقترب عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" من 35.8 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها: "الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا".

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها: "البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا".

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.