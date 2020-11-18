أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.7 مليون والوفيات أكثر من 1.3 مليون

11:03 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.7 مليون والوفيات أكثر من 1.3 مليون

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.7 مليون

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغ 55 مليونًا، و736 ألفًا، و846 حالة حتى الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" بلغ مليونًا، و340 ألفًا، و900 حالة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الجامعة وبلومبرج صباح اليوم الأربعاء، اقترب عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" من 35.8 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها: "الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا".

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها: "البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا".

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا إصابات كورونا كوفيد-19 جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

البرلمان الألماني يسمح بدراسة حظر منظمة "الذئاب الرمادية" التركية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع قياسي للإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا