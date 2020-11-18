ماكرون يكشف عن استراتيجية الخروج التدريجي من الحجر الصحي العام

باريس- (أ ش أ):

يوجه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون كلمة مرة أخرى في الإذاعة والتلفزيون إلى الفرنسيين منتصف الأسبوع المقبل وذلك قبل شهر من حلول موعد عيد الميلاد.

وذكرت إذاعة (آر تي إل) الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء أن الخطوط العريضة للخطاب ستركز على التوازن بين الإجراءات الصحية ودعم الاقتصاد والتوازن بين الالتزامات والمسئوليات.. موضحا أن الرئيس الفرنسي سيكشف إستراتيجية للخروج التدريجي من الحجر الصحي العام والتي لن يكون لها أي علاقة بالحجر السابق.

ومن المقرر أن يخبر الرئيس ماكرون الفرنسيين أيضا كيف سيمكنهم الاحتفال بعيد الميلاد مع أسرهم ومن ناحية أخرى، يدعو كل فرد إلى تحمل المسئولية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020، إعادة فرض حجر عام في فرنسا بداية من يوم الجمعة 30 أكتوبر الماضي ويستمر حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن فرنسا تجاوزت أمس الثلاثاء عتبة مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، وفق ما أفاد المدير العام للصحة جيروم سالومون. فيما تخطى عدد الإصابات في القارة الأوروبية 15 مليونا. وعلى الصعيد العالمي، تسبب الفيروس بوفاة 1,328,048 شخصا، مع تسجيل أكثر من 55,022,350 إصابة.