أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الهند تسجل 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة

06:41 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الهند تسجل 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة

السلطات الصحية الهندية يقيسون درجات حرارة السكان

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 38 ألفا و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و912 ألفا و908 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 474 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 130 ألفا و993 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 446 ألفا و805 حالات بانخفاض قدره 6596 شخصا عن اليوم السابق.

وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و290 ألفا و371 شخصا بزيادة قدرها 40 ألفا و791 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الهند

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا