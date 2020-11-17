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استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد

09:59 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد

السفارة الأمريكية في بغداد

وكالات

ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء.

‏واستهدفت نحو 5 صواريخ، مساء اليوم، السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وفعلت السفارة الأمريكية منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الهجوم الصاروخي.

السفارة الأمريكية في بغداد صواريخ بغداد

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