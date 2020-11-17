استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد
وكالات
ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء.
واستهدفت نحو 5 صواريخ، مساء اليوم، السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وفعلت السفارة الأمريكية منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الهجوم الصاروخي.
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