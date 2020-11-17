استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد

وكالات

ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء.

‏واستهدفت نحو 5 صواريخ، مساء اليوم، السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وفعلت السفارة الأمريكية منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الهجوم الصاروخي.